Маскот «Шальке» по имени Эрвин показал красную карточку бригаде арбитров во главе с Феликсом Цвайером после завершения матча чемпионата Германии против дортмундской (1:1).

В концовке встречи главный судья не стал назначать пенальти в ворота дортмундцев за спорный эпизод в их штрафной.

После завершения встречи игроки обеих команд окружили бригаду судей, чтобы обсудить этот эпизод. Цвайер выронил красную карточку, которую подобрал вышедший на поле маскот. После этого Эрвин сразу же показал красную карточку бригаде судей.

Произошедший инцидент может быть рассмотрен Футбольным союзом Германии.

«Надеюсь, что Эрвина вызовут на слушание в Футбольный союз. Если будут выдвинуты какие-то обвинения, мы готовы их выслушать. Эрвин придет на слушания в своем костюме. Если серьезно, то в футболе должно быть место шутке», – прокомментировал ситуацию спортивный директор Кристиан Хайдель.

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