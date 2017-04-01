Главный тренер «МЮ» прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ против (0:0).

«Вам показалось, что это была равная игра? Извините, но это скучный вопрос.

Одна команда всего лишь раз переходит центр поля, а вторая все время атакует и пытается найти шанс забить. И вы спрашиваете, равная ли это была игра?

Де Хеа проспал весь матч, а в конце повеселил всех, включая меня. Одна команда была с мячом, а другая – без него. Одна команда пыталась выиграть, другая – сыграть вничью. Один вратарь делает веселые вещи, другой – три классных сейва.

У нас очень много ничейных результатов в этом сезоне. Соперники приезжают сюда, чтобы защищаться. Голкиперы – чтобы стать игроком матча. Мы превосходили всех в качестве игры, во владении и созидании, но слишком часто играли вничью», – сказал Моуринью.