Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах клуба на лето.

«Сейчас очень сложно работать на трансферном рынке. Я неглупый тренер, поэтому не говорю руководству, чтобы они подписали мне тех игроков, фамилии которых я назвал.

Я даю один вариант. Затем называю другой вариант, если первый оказался невозможен. Я предоставляю всю информацию, основанную на моей работе, опыте и планах на будущее.

Отношения с руководством у меня очень хорошие. Они знают, что я не требую невозможного, но я прошу сложных для подписания игроков. Мы всегда будем стараться подписать самых приоритетных игроков. Уверен, что в конце лета нас ждут интересные приобретения, которые улучшат команду», – сказал Моуринью.