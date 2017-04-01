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    Жозе Моуринью: «Прошу сложных для подписания игроков. В конце лета нас ждут интересные сделки»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия возможные трансферы

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах клуба на лето.

    «Сейчас очень сложно работать на трансферном рынке. Я неглупый тренер, поэтому не говорю руководству, чтобы они подписали мне тех игроков, фамилии которых я назвал.

    Я даю один вариант. Затем называю другой вариант, если первый оказался невозможен. Я предоставляю всю информацию, основанную на моей работе, опыте и планах на будущее.

    Отношения с руководством у меня очень хорошие. Они знают, что я не требую невозможного, но я прошу сложных для подписания игроков. Мы всегда будем стараться подписать самых приоритетных игроков. Уверен, что в конце лета нас ждут интересные приобретения, которые улучшат команду», – сказал Моуринью.

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