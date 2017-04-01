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    Роналд Куман: «Судья должен был показать 8 красных карточек тренерам «Ливерпуля»

    Теги Ливерпуль Роналд Куман Эвертон премьер-лига Англия

    Главный тренер «Эвертона» Роналд Куман прокомментировал поражение в матче 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:3).

    «Отборы и столкновения – это часть футбола. Но тренеры «Эвертона» не делают из этого шоу, в отличие от «Ливерпуля». Это футбол – жесткая и честная игра.

    Мне не нравятся тренеры, которые всю игру орут на рефери и лайнсменов. Они были безумны. Им не был нужен физиотерапевт на поле, это мужской спорт.

    Может быть, в нескольких моментах было сыграно слишком жестко. Но это дерби. Со стороны каждой команды были нарушения, за которые можно было удалять. Если говорить о скамейке «Ливерпуля», судья должен был показать восемь красных карточек. Это не касается только лишь главного тренера.

    Я очень горд командой. Мы проиграли, но результат не полностью отражает происходившее на поле. Второй и третий мячи в наши ворота были слишком легкими. Мы можем быть довольны тем, как играли сегодня», – сказал Куман.

     

     

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