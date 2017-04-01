Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему выхода Великобритании из Европейского Союза и его влияния на английский футбол.

«Думаю, сами англичане пока не очень понимают, как все сложится. Когда процессы будут запущены, через год или два мы увидим, что происходит. Я не знаю, чем это кончится. Но если стране не нужны будут иностранцы, то мы уйдем. Они должны решить это.

Чем я больше всего восхищаюсь в культуре Англии, так это тем, что люди здесь имеют право голоса по таким вопросам и сами могут решать их. Это и есть демократия», – сказал Гвардиола.

Напомним, что Гвардиола является сторонником независимости Каталонии. В 2014 году провинция планировала провести референдум об отделении от Испании, но Конституционный суд страны не дал разрешения на его проведение.

Хосеп Гвардиола: «Играл бы за сборную Каталонии, если бы был выбор. Но и за Испанию я выкладывался на 100%»