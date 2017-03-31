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    Сборные Португалии, Франции, Италии и Испании могут пригласить на Кубок Америки-2019

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    Сборные Франции, Италии, Испании и Португалии могут принять участие в Кубке Америки в 2019 году.

    КОНМЕБОЛ рассматривает вариант с приглашением европейских команд. Если идея будет реализована, в Кубке Америки примут участие 16 сборных, а не 12.

    В штаб-квартире КОНМЕБОЛ в ближайшее время состоится встреча, на которой обсудят формат турнира. Традиционно в Кубке Америки участвует 10 южноамериканских сборных (команды Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Перу, Боливии, Парагвая, Уругвая, Бразилии, Чили и Аргентины), а также две приглашенных из другой конфедерации, как правило, из зоны КОНКАКАФ.

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