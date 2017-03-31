Пресс-служба УЕФА опубликовала списки групп из европейских сборных, которые будут принимать участие в дальнейшей жеребьевке Лиги наций.

Предварительно сборная России была определена в дивизион B Лиги наций вместе с командой Украины, в то время как Армения и Азербайджан попали в дивизион С. Данная мера является следствием принятого ранее решения исполкома УЕФА. Команды также будут разведены по разным группам в квалификации Евро-2020.

Официальный состав дивизионов будет объявлен только по окончании европейской квалификации в ноябре.

Подобный формат был утвержден в декабре 2014 года. В Лиге наций будет действовать принцип повышения команд в классе и вылета в дивизионы ниже. Итоговое положение команд будет определять состав корзин для жеребьевки последующих европейских отборочных турниров.

Вы можете подробнее ознакомиться с форматом Лиги наций здесь.