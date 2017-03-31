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    Лига наций. Россию и Украину, Азербайджан и Армению разведут по разным группам

    Теги сборная Украины сборная России сборная Армении сборная Азербайджана Лига наций

    Пресс-служба УЕФА опубликовала списки групп из европейских сборных, которые будут принимать участие в дальнейшей жеребьевке Лиги наций.

    Предварительно сборная России была определена в дивизион B Лиги наций вместе с командой Украины, в то время как Армения и Азербайджан попали в дивизион С. Данная мера является следствием принятого ранее решения исполкома УЕФА. Команды также будут разведены по разным группам в квалификации Евро-2020.

    Официальный состав дивизионов будет объявлен только по окончании европейской квалификации в ноябре.

    Подобный формат был утвержден в декабре 2014 года. В Лиге наций будет действовать принцип повышения команд в классе и вылета в дивизионы ниже. Итоговое положение команд будет определять состав корзин для жеребьевки последующих европейских отборочных турниров.

    Вы можете подробнее ознакомиться с форматом Лиги наций здесь.

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