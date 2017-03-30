Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс интересен .

Англичане предложили 29-летнему бельгийцу зарплату 4,7 миллиона евро в год, сообщает Sport Mediaset со ссылкой на La Repubblica.

Владелец Аурелио Де Лаурентис готов платить Ментенсу только 3 миллиона в год.

Шансы на уход футболиста из «Наполи» равны 80-90%. Ранее сообщалось, что игрок хочет перейти в клуб АПЛ.

Мертенс в 26 матчах серии А этого сезона забил 20 голов и отдал 7 голевых передач.