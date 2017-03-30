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    «Локомотив» может использовать сочинский стадион «Фишт» для матчей и тренировок

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия Олимпийский стадион Сочи

    «Локомотив» рассматривает возможность проведения тренировок и матчей на стадионе «Фишт» в Сочи между Кубком конфедераций и ЧМ-2018.

    «Позавчера поступил вопрос от футбольного клуба «Локомотив» о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе.

    Люди побывали на стадионе, посмотрели и им очень понравилось. Их интересует возможность использования этого стадиона», – сообщила министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

    По словам чиновника, есть периоды времени, когда «сочинские стадионы очень комфортны».

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