«Локомотив» может использовать сочинский стадион «Фишт» для матчей и тренировок

рассматривает возможность проведения тренировок и матчей на стадионе «Фишт» в Сочи между Кубком конфедераций и ЧМ-2018.

«Позавчера поступил вопрос от футбольного клуба «Локомотив» о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе.

Люди побывали на стадионе, посмотрели и им очень понравилось. Их интересует возможность использования этого стадиона», – сообщила министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

По словам чиновника, есть периоды времени, когда «сочинские стадионы очень комфортны».