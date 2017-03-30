Тимати намерен создать футбольный клуб в Москве

Группа компаний Black Star известного музыкального исполнителя Тимати планирует создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство.

«Стартовые вложения (в проект) в первый год оцениваем порядка 10 млн рублей. С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия РФС.

Одна из наших целей на ближайшие 3-5 лет – создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, «Москва» или «Строгино», мы пока не решили.

Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу.

Нам важна капитализация и интересный футбол, а не «распил» государственных денег или «откаты» от высоких зарплат игроков», – рассказал соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов.