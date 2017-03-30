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    Тимати намерен создать футбольный клуб в Москве

    Теги светская хроника любительский футбол

    Группа компаний Black Star известного музыкального исполнителя Тимати планирует создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство.

    «Стартовые вложения (в проект) в первый год оцениваем порядка 10 млн рублей. С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия РФС.

    Одна из наших целей на ближайшие 3-5 лет – создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, «Москва» или «Строгино», мы пока не решили.

    Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу.

    Нам важна капитализация и интересный футбол, а не «распил» государственных денег или «откаты» от высоких зарплат игроков», – рассказал соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов.

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