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    «Бавария» интересуется Карраско

    Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Атлетико примера Испания возможные трансферы Янник Феррейра Карраско

    Атакующий полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско является трансферной целью «Баварии».

    Игра 23-летнего бельгийского вингера нравится руководству мюнхенского клуба и главному тренеру команды Карло Анчелотти.

    В «Баварии» видят в Карраско замену Франку Рибери, Арьену Роббену и Дугласу Косте.

    «Атлетико» не намерен отпускать футболиста, контракт которого с отступными в размере 100 миллионов евро рассчитан до лета 2022 года.

    Подробную статистику выступлений Карраско смотрите здесь.

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