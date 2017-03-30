«Бавария» интересуется Карраско

Атакующий полузащитник Янник Феррейра Карраско является трансферной целью «Баварии».

Игра 23-летнего бельгийского вингера нравится руководству мюнхенского клуба и главному тренеру команды .

В «Баварии» видят в Карраско замену Франку Рибери, Арьену Роббену и Дугласу Косте.

«Атлетико» не намерен отпускать футболиста, контракт которого с отступными в размере 100 миллионов евро рассчитан до лета 2022 года.

Подробную статистику выступлений Карраско смотрите здесь.