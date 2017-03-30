«Бавария» интересуется Карраско
Атакующий полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско является трансферной целью «Баварии».
Игра 23-летнего бельгийского вингера нравится руководству мюнхенского клуба и главному тренеру команды Карло Анчелотти.
В «Баварии» видят в Карраско замену Франку Рибери, Арьену Роббену и Дугласу Косте.
«Атлетико» не намерен отпускать футболиста, контракт которого с отступными в размере 100 миллионов евро рассчитан до лета 2022 года.
Подробную статистику выступлений Карраско смотрите здесь.
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