Футбольный комментатор поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«Я думаю, что Черчесову не нужно продолжать работать со сборной России.

Я с большой симпатией отношусь к Станиславу Черчесову, к нему, к его карьере. Но дело в том, что Станислав Черчесов своими не действиями не убеждает в том, что он понимает, что нужно сделать со сборной России. По-моему, не понимает. И, к сожалению, видимо, сам не понимает, что этого не понимает.

События вокруг сборной России лишены всяческой логики. Я хочу подчеркнуть, что дело не в результатах, которые сборная показывает, – это закономерные результаты и они обусловлены тем, что наш футбол объективно опустился на много ступеней ниже. В этом нет вины главного тренера сборной, но именно в этот момент особенно важно понимать, что именно ты хочешь сделать. Ничего внятного, ничего, подвергающегося трактовке со стороны, со сборной не происходит. Поэтому я считаю, что Черчесов должен либо объяснить, либо уйти. И найти себе снова нормальную тренерскую работу в интервале между московским «Динамо» и «Амкаром».

Альтернатива Черчесову? Альтернатива есть всегда. Кроме ? У нас вон Слуцкий без работы сидит. Я, правда, не думаю, что его удастся уговорить, но, тем не менее. У нас полмира кандидатов», — сказал Уткин в эфире радио «Спорт FM».