Сборная Аргентины проиграла Боливии (0:2) в очередном матче квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.

Команда проводила этот матч без форварда Лионеля Месси, который получил 4-матчевую дисквалификацию от ФИФА за оскорбление ассистента судьи в предыдущем матче отборочного турнира с чилийцами.

Из-за этого поражения аргентинцы опустились на 5-е место в таблице, отрыв от идущего на 6-м месте Эквадора составляет 2 очка.

Напомним, что напрямую на ЧМ-2018 попадут сборные, занявшие места с первого по четвертое. Команда, занявшее пятое место, будет играть за попадание на турнир с представителем Океании.

Таблица квалификации ЧМ-2018. Южная Америка