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    Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Сборная Аргентины опустилась на 5-е место в таблице

    Теги сборная Аргентины сборная Боливии квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    Сборная Аргентины проиграла Боливии (0:2) в очередном матче квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке. 

    Команда проводила этот матч без форварда Лионеля Месси, который получил 4-матчевую дисквалификацию от ФИФА за оскорбление ассистента судьи в предыдущем матче отборочного турнира с чилийцами. 

    Из-за этого поражения аргентинцы опустились на 5-е место в таблице, отрыв от идущего на 6-м месте Эквадора составляет 2 очка. 

    Напомним, что напрямую на ЧМ-2018 попадут сборные, занявшие места с первого по четвертое. Команда, занявшее пятое место, будет играть за попадание на турнир с представителем Океании. 

    Таблица квалификации ЧМ-2018. Южная Америка

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