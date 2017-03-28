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    Бухаров и Бентеке – лучшие игроки, Оздоев – худший в матче Россия – Бельгия. Поучаствуйте в голосовании и вы

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Рубин Станислав Черчесов сборная Бельгии сборная России Терек Анжи ЧМ-2018 чемпионат мира Краснодар Кристиан Бентеке Максим Канунников

    Сборная России сыграла вничью (3:3) в товарищеском матче с командой Бельгии. Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего и худшего игроков матча.

    На данный момент большинство пользователей признали лучшими нападающего сборной Бельгии Кристиана Бентеке (37%) и форварда сборной России Александра Бухарова (29%). Худшим игроком, по мнению болельщиков, является полузащитник российской сборной Магомед Оздоев (20%).

    Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

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