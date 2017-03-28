Josimar: на стройке «Крестовского» работали около 110 рабочих из Северной Кореи
Порядка 110 рабочих из Северной Кореи работали на стройке стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.
По информации норвежского издания Josimar, международные эксперты характеризуют северокорейских строителей как «рабов и заложников».
Один рабочий был найден мертвым в складском контейнере за пределами стадиона, сообщает источник.
В конце августа строительная компания «Дальпитерстрой» привлекла 60 рабочих из Северной Кореи, которые занимались косметическими работами.
Другая компания Seven Suns Development привлекла еще 50 северокорейцев – им были поручены покрасочные работы.
Josimar пишет, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин «призвал» строительные компании бесплатно помочь в строительстве «Крестовского» до конца года в обмен на возможные льготы в будущем и уменьшение проверок.
Ряд международных организаций обращались в ФИФА и выражали свое беспокойство условиями труда после того, как появилась информация о смерти одного из рабочих, тело которого было найдено прямо в складском контейнере, где они проживали.
ФИФА обещала провести проверку, однако ответа по этому поводу организации не получили.
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