Порядка 110 рабочих из Северной Кореи работали на стройке стадиона в Санкт-Петербурге.

По информации норвежского издания Josimar, международные эксперты характеризуют северокорейских строителей как «рабов и заложников».

Один рабочий был найден мертвым в складском контейнере за пределами стадиона, сообщает источник.

В конце августа строительная компания «Дальпитерстрой» привлекла 60 рабочих из Северной Кореи, которые занимались косметическими работами.

Другая компания Seven Suns Development привлекла еще 50 северокорейцев – им были поручены покрасочные работы.

Josimar пишет, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин «призвал» строительные компании бесплатно помочь в строительстве «Крестовского» до конца года в обмен на возможные льготы в будущем и уменьшение проверок.

Ряд международных организаций обращались в и выражали свое беспокойство условиями труда после того, как появилась информация о смерти одного из рабочих, тело которого было найдено прямо в складском контейнере, где они проживали.

ФИФА обещала провести проверку, однако ответа по этому поводу организации не получили.