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    Josimar: на стройке «Крестовского» работали около 110 рабочих из Северной Кореи

    Теги ФИФА происшествия Крестовский стадионы Игорь Албин

    Порядка 110 рабочих из Северной Кореи работали на стройке стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

    По информации норвежского издания Josimar, международные эксперты характеризуют северокорейских строителей как «рабов и заложников».

    Один рабочий был найден мертвым в складском контейнере за пределами стадиона, сообщает источник.

    В конце августа строительная компания «Дальпитерстрой» привлекла 60 рабочих из Северной Кореи, которые занимались косметическими работами.

    Другая компания Seven Suns Development привлекла еще 50 северокорейцев – им были поручены покрасочные работы.

    Josimar пишет, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин «призвал» строительные компании бесплатно помочь в строительстве «Крестовского» до конца года в обмен на возможные льготы в будущем и уменьшение проверок.

    Ряд международных организаций обращались в ФИФА и выражали свое беспокойство условиями труда после того, как появилась информация о смерти одного из рабочих, тело которого было найдено прямо в складском контейнере, где они проживали.

    ФИФА обещала провести проверку, однако ответа по этому поводу организации не получили.

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