Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Артем Дзюба: «Операция не нужна. Угроза моей карьере? Она есть всегда, когда речь идет о колене»

    Теги Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия сборная России травмы

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о состоянии здоровья.

    Игрок был вынужден пропустить товарищеские матчи против сборных Кот’д-Ивуара и Бельгии из-за травмы колена.

    – Сегодня провел тренировку в общей группе, работаю аккуратно.

    – Роман Широков сказал: «Дзюба действительно рискует своей карьерой, играя сейчас с теми проблемами, которые есть». Все так серьезно?

    – Операция не нужна. Если бы это было необходимо, то сделал бы ее.

    – Никакой угрозы карьеры нет?

    – Она есть всегда, когда речь идет о колене. Я стараюсь смотреть оптимистично, делаю все необходимое. Держим все под контролем, но проблемы надо решать.

    – Наверняка обидно, что пропускаете матчи сборной России?

    – Отношусь к этому философски. Раз так случилось, значит, так должно было быть.

    – Как относитесь к высказываниям о том, что перед играми национальной команды многие футболисты травмируются?

    – Спокойно воспринимаю это. К сожалению, вокруг нашего футбола стало много негатива.

    Роман Широков: «Никогда не слышал от Дзюбы, что он не хочет играть за сборную»

    Виталий Мутко: «У Дзюбы было повреждено колено еще осенью. Я этого не понимаю — он должен был сказать «Зениту» стоп»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться