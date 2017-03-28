Нападающий и сборной России Артем Дзюба рассказал о состоянии здоровья.

Игрок был вынужден пропустить товарищеские матчи против сборных Кот’д-Ивуара и Бельгии из-за травмы колена.

– Сегодня провел тренировку в общей группе, работаю аккуратно.

– Роман Широков сказал: «Дзюба действительно рискует своей карьерой, играя сейчас с теми проблемами, которые есть». Все так серьезно?

– Операция не нужна. Если бы это было необходимо, то сделал бы ее.

– Никакой угрозы карьеры нет?

– Она есть всегда, когда речь идет о колене. Я стараюсь смотреть оптимистично, делаю все необходимое. Держим все под контролем, но проблемы надо решать.

– Наверняка обидно, что пропускаете матчи сборной России?

– Отношусь к этому философски. Раз так случилось, значит, так должно было быть.

– Как относитесь к высказываниям о том, что перед играми национальной команды многие футболисты травмируются?

– Спокойно воспринимаю это. К сожалению, вокруг нашего футбола стало много негатива.

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