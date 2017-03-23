Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о ситуации с травмой форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

«У Артема было повреждено колено еще осенью, он уехал в клуб и начал играть, я этого не понимаю — он тоже должен был сказать стоп. Впереди Кубок конфедераций, надо убрать все эти болячки, нам нужны исключительно здоровые игроки.

Наш медицинский штаб свяжется со всеми клубами, даст рекомендации, я поговорю с руководителями клубов, чтобы было более бережное отношение. То есть надо сначала лечить человека, а потом выпускать на поле.

Дзюба — классный игрок, мы все хотим, чтобы он играл, и, надеюсь, он тоже хочет выступить на домашних турнирах, но надо более бережно относиться.

А то сейчас можно выйти на уколах, а потом вылететь на три-четыре месяца», — сказал Мутко.