«Ювентус» предложит за Верратти 80 млн евро, «ПСЖ» хочет получить около 100 млн
Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта в ближайшее время неофициальное свяжется с представителями «ПСЖ» относительно трансфера полузащитника Марко Верратти.
Маротта уполномочен владельцами туринского клуба озвучить предложение в размере 80 миллионов евро. Если парижане дадут принципиальное согласие на осуществление сделки, то стороны начнут официальные переговоры.
Как полагает Corriere dello Sport, «Пари Сен-Жермен» запросит за Верратти около 100 миллионов евро. В клубе недовольны методами «Ювентуса» и по-прежнему не забыли, как в Турин переходил Кингсли Коман, как итальянцы пытались переманить Блеза Матюиди.
Помимо Верратти, «Ювентус» во Франции интересуется еще одним хавбеком – Корентеном Толиссо из «Лиона».
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