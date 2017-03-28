«Ювентус» предложит за Верратти 80 млн евро, «ПСЖ» хочет получить около 100 млн

Генеральный директор Беппе Маротта в ближайшее время неофициальное свяжется с представителями относительно трансфера полузащитника Марко Верратти.

Маротта уполномочен владельцами туринского клуба озвучить предложение в размере 80 миллионов евро. Если парижане дадут принципиальное согласие на осуществление сделки, то стороны начнут официальные переговоры.

Как полагает Corriere dello Sport, «Пари Сен-Жермен» запросит за Верратти около 100 миллионов евро. В клубе недовольны методами и по-прежнему не забыли, как в Турин переходил Кингсли Коман, как итальянцы пытались переманить Блеза Матюиди.

Помимо Верратти, «Ювентус» во Франции интересуется еще одним хавбеком – Корентеном Толиссо из «Лиона».