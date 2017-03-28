Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ювентус» предложит за Верратти 80 млн евро, «ПСЖ» хочет получить около 100 млн

    Теги ПСЖ Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Беппе Маротта Марко Верратти

    Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта в ближайшее время неофициальное свяжется с представителями «ПСЖ» относительно трансфера полузащитника Марко Верратти.

    Маротта уполномочен владельцами туринского клуба озвучить предложение в размере 80 миллионов евро. Если парижане дадут принципиальное согласие на осуществление сделки, то стороны начнут официальные переговоры.

    Как полагает Corriere dello Sport, «Пари Сен-Жермен» запросит за Верратти около 100 миллионов евро. В клубе недовольны методами «Ювентуса» и по-прежнему не забыли, как в Турин переходил Кингсли Коман, как итальянцы пытались переманить Блеза Матюиди.

    Помимо Верратти, «Ювентус» во Франции интересуется еще одним хавбеком – Корентеном Толиссо из «Лиона».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться