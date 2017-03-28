Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру защитника .

«Рост футболиста не бывает без определенных огрехов. Накануне мы с ним обсуждали много нюансов: что было хорошо, а что плохо. Поверьте мне, были и хорошие моменты.

Мы пришли к мнению, что это отправная точка, поскольку он уже реально встретился с нападающими высокого класса. Воспринимаем это как процесс обучения и роста, и поэтому надо к этому относиться профессионально, спокойно и с пониманием», – сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России».