ФИФА может дисквалифицировать Месси за оскорбление арбитра

Нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси могут дисквалифицировать за оскорбление арбитра.

Сообщается, что эпизод произошел во время матча квалификации на ЧМ-2018 против сборной Чили (1:0).

сделала запрос к бригаде арбитров, которая обслуживала игру с Чили, однако все арбитры сказали, что оскорблений не было. Тем не менее имеет право дисквалифицировать игрока даже в том случае, когда арбитрами не подтверждается факт непристойного поведения. Месси могут отстранить от 2 до 4 матчей сборной.

Таким образом он рискует пропустить предстоящую игру квалификации на ЧМ-2018 против Боливии.