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    ФИФА может дисквалифицировать Месси за оскорбление арбитра

    Теги Лионель Месси сборная Аргентины ФИФА судьи сборная Боливии квалификация ЧМ-2018

    Нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси могут дисквалифицировать за оскорбление арбитра.

    Сообщается, что эпизод произошел во время матча квалификации на ЧМ-2018 против сборной Чили (1:0).

    ФИФА сделала запрос к бригаде арбитров, которая обслуживала игру с Чили, однако все арбитры сказали, что оскорблений не было. Тем не менее ФИФА имеет право дисквалифицировать игрока даже в том случае, когда арбитрами не подтверждается факт непристойного поведения. Месси могут отстранить от 2 до 4 матчей сборной.

    Таким образом он рискует пропустить предстоящую игру квалификации на ЧМ-2018 против Боливии.

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