Диего Коста получил повреждение на тренировке сборной Испании
Пресс-служба сборной Испании сообщила о самочувствии форварда «Челси» Диего Косты, который из-за травмы вчера досрочно завершил тренировку.
28-летний форвард прошел обследование в Мадриде в клинике Sanitas в связи с повреждением ноги и голеностопа.
Коста остается в тренировочном лагере сборной Испании под наблюдением врачей. «Челси» извещен о кондициях игрока.
Испания завтра в Париже проведет товарищеский матч с Францией.
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