Диего Коста получил повреждение на тренировке сборной Испании

Пресс-служба сборной Испании сообщила о самочувствии форварда Диего Косты, который из-за травмы вчера досрочно завершил тренировку.

28-летний форвард прошел обследование в Мадриде в клинике Sanitas в связи с повреждением ноги и голеностопа.

Коста остается в тренировочном лагере сборной Испании под наблюдением врачей. «Челси» извещен о кондициях игрока.

Испания завтра в Париже проведет товарищеский матч с Францией.