Шамиль Газизов: «Почему бы «Уфе» не повторить путь «Ростова»?»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о перспективах башкирского клуба.
– Нынешнее пятое место «Уфы» – чуть ли не главная пока сенсация этого чемпионата.
– Спасибо экспертам и журналистам за то, что отмечают наши достижения. Мы двигаемся поступательно – идем от игры к игре. 1 апреля предстоит тяжелый матч с «Локомотивом», и потом сразу уже полуфинал Кубка с теми же железнодорожниками. Все непросто…
Постараемся удивить соперника и намерены играть в свой футбол. Зачем нам подстраиваться? Наш тренерский штаб старается выжимать из команды максимум.
– Сложно поверить, что вы ни разу не задумывались о Лиге Европы.
– Я бы не сказал, что мысли о Лиге Европы прям уж закрадываются в голову. Конечно, не получается не смотреть в таблицу. Естественно, возникают определенные эмоции, когда ты видишь себя высоко.
Но меня скорее даже радует другое. Вижу, как ребята существенно прогрессируют. У них формируется дух победителя. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.
– Еще пару лет назад «Ростов» не помышлял о еврокубках. По силам ли вам повторить путь дончан?
– Наверное, у каждого клуба свой путь. Если удастся повторить историю «Ростова», почему бы и нет? А так – я не могу сопоставлять нас с другой командой. Просто верим, что идем поступательно. То, что сейчас имеем, – это вознаграждение за наши труды. Ребята бьются, выкладываются на тренировках по полной.
– Лично вас какое место удовлетворит по итогам сезона?
– Не хочу говорить о конкретных местах. Просто вижу, как потенциал наших игроков раскрывается по-новому. Год назад некоторые футболисты показывали один футбол, а теперь стали гораздо мастеровитее и сами подняли для себя планку, – сказал Газизов.
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