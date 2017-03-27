Генеральный директор «Уфы» поделился мнением о перспективах башкирского клуба.

– Нынешнее пятое место «Уфы» – чуть ли не главная пока сенсация этого чемпионата.

– Спасибо экспертам и журналистам за то, что отмечают наши достижения. Мы двигаемся поступательно – идем от игры к игре. 1 апреля предстоит тяжелый матч с «Локомотивом», и потом сразу уже полуфинал Кубка с теми же железнодорожниками. Все непросто…

Постараемся удивить соперника и намерены играть в свой футбол. Зачем нам подстраиваться? Наш тренерский штаб старается выжимать из команды максимум.

– Сложно поверить, что вы ни разу не задумывались о Лиге Европы.

– Я бы не сказал, что мысли о Лиге Европы прям уж закрадываются в голову. Конечно, не получается не смотреть в таблицу. Естественно, возникают определенные эмоции, когда ты видишь себя высоко.

Но меня скорее даже радует другое. Вижу, как ребята существенно прогрессируют. У них формируется дух победителя. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

– Еще пару лет назад « » не помышлял о еврокубках. По силам ли вам повторить путь дончан?

– Наверное, у каждого клуба свой путь. Если удастся повторить историю «Ростова», почему бы и нет? А так – я не могу сопоставлять нас с другой командой. Просто верим, что идем поступательно. То, что сейчас имеем, – это вознаграждение за наши труды. Ребята бьются, выкладываются на тренировках по полной.

– Лично вас какое место удовлетворит по итогам сезона?

– Не хочу говорить о конкретных местах. Просто вижу, как потенциал наших игроков раскрывается по-новому. Год назад некоторые футболисты показывали один футбол, а теперь стали гораздо мастеровитее и сами подняли для себя планку, – сказал Газизов.