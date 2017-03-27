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    Шамиль Газизов: «Нормально отнесусь, если «Уфу» простимулируют на матч со «Спартаком»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Уфа Шамиль Газизов

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к стимулированию в футболе.

    – 9 апреля “Уфа” примет лидера чемпионата – “Спартак”. Как отнесетесь к тому, если вашу команду финансово простимулируют на игру с красно-белыми?

    – Я считаю, что любое стимулирование, если оно соответствует спортивному принципу, – нормальное явление. Ну нас же стимулируют на выигрышную игру, а не на поражение. Речь же не идет о договорном характере встречи. Если люди готовы поделиться своими деньгами, я только “за”.

    – Некоторые считают, что стимулирование противоречит духу игры.

    – А давайте представим такую ситуацию. Мои друзья играют в какой-то команде, и я им говорю: “Если хорошо сыграете – мы готовы поделиться своими деньгами”. Что здесь плохого? Если спортивная часть не страдает, ничего криминального в этом нет, – сказал Газизов.

    После 20 туров «Уфа» занимает в таблице РФПЛ 5-е место.

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