Форвард Ари, права на которого принадлежат «Краснодару», подтвердил желание защищать цвета сборной России.

– Сейчас вы вышли из тени, забиваете за «Локомотив». Может, стоит вернуться к вопросу получения российского паспорта?

– Да буду только рад! Моя дочь живет здесь, и хотелось бы проводить с ней как можно больше времени. И если задержусь в России как игрок, то обязательно оформлю паспорт.

– В свое время вами как игроком сборной заинтересовался Капелло.

– Именно так. Когда узнал об этом, был счастлив. Играть за национальную команду – заветная мечта с детства. А сборная Бразилии это будет или России – не столь важно. Однако когда Капелло ушел, со мной больше не связывались.

– Если сейчас вам снова позвонит главный тренер нашей команды и призовет на помощь, сможете изъясниться с ним по-русски? Давайте смоделируем диалог. Добрый вечер, я .

– (Отвечает на русском.) Добрый вечер.

– Ты готов выступать за сборную России?

– Да, я готов.

– На каком месте себя видишь? Готов к конкуренции?

– (Ответ приводится дословно.) Я знаю, что на моей позиции Дзюба, Кокорин. Еще один… Смолов! Еще один… Бухаров! Если хочешь, чтобы я помог, конечно, буду показывать все на поле, чтобы ты сама увидела. Могу направо, налево – что хочешь, – сказал Ари.

В 13 матчах текущего чемпионата России бразилец забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.