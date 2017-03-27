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    Ари: «Готов выступать за сборную России»

    Теги Локомотив Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России Ари Краснодар натурализация

    Форвард «Локомотива» Ари, права на которого принадлежат «Краснодару», подтвердил желание защищать цвета сборной России.

    – Сейчас вы вышли из тени, забиваете за «Локомотив». Может, стоит вернуться к вопросу получения российского паспорта?

    – Да буду только рад! Моя дочь живет здесь, и хотелось бы проводить с ней как можно больше времени. И если задержусь в России как игрок, то обязательно оформлю паспорт.

    – В свое время вами как игроком сборной заинтересовался Капелло.

    – Именно так. Когда узнал об этом, был счастлив. Играть за национальную команду – заветная мечта с детства. А сборная Бразилии это будет или России – не столь важно. Однако когда Капелло ушел, со мной больше не связывались.

    – Если сейчас вам снова позвонит главный тренер нашей команды и призовет на помощь, сможете изъясниться с ним по-русски? Давайте смоделируем диалог. Добрый вечер, я Станислав Черчесов.

    – (Отвечает на русском.) Добрый вечер.

    – Ты готов выступать за сборную России?

    – Да, я готов.

    – На каком месте себя видишь? Готов к конкуренции?

    – (Ответ приводится дословно.) Я знаю, что на моей позиции Дзюба, Кокорин. Еще один… Смолов! Еще один… Бухаров! Если хочешь, чтобы я помог, конечно, буду показывать все на поле, чтобы ты сама увидела. Могу направо, налево – что хочешь, – сказал Ари.

    В 13 матчах текущего чемпионата России бразилец забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

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