Агент Дмитрий Селюк поделился мыслями об иварийских и российских футболистах.

«Любой футболист сборной Кот-д′Ивуара – добротный исполнитель, который мог бы усилить российский клуб. Но здесь стоит сказать о лимите на легионеров. Российский игрок будет расти рядом с хорошим ивуарийцем. А когда тренируются 15 немотивированных россиян, которые знают, что получат место в составе, о чем здесь можно говорить? Сборная никогда не будет играть достойно. Где мотивационная составляющая?! Надо выходить и биться.

Посмотрите, какой зрелищный турнир в Англии, и какие деньги клубы получают от телевизионных прав. А к чему идет Россия? Сейчас построят новые шикарные стадионы к ЧМ-2018, и они будут простаивать. Почему? Да потому что на Иванова, Петрова и Сидирова никто не будет ходить! Вот в чем дело.

Может быть, лет через 10 народ и пойдет на стадионы, потому что Ивановы и Петровы начнут биться за свою зарплату, ибо в другом месте они ничего не заработают. Но сейчас они – в теплой ванне… Есть русский паспорт – все дороги открыты.

Знаете, какая вещь меня забавляет? Говорят, что российские агенты лоббируют отмену лимита. Но это не так, конечно! Именно они и лоббируют лимит. Чтобы мертвого игрока с российским паспортом продать и положить ему зарплату в три миллиона… Им же не надо напрягаться. А если не будет лимита, агентам придется попотеть. А тут у тебя есть россиянин под рукой – полный вперед! Кладешь ему зарплату в два миллиона и имеешь проценты», – сказал Селюк.