Диаби приступил к тренировкам спустя 7 месяцев после травмы
Полузащитник «Марселя» Абу Диаби вернулся к тренировкам спустя семь месяцев после травмы голеностопа.
Игрок получил травму в конце августа прошлого года, а в конце октября перенес операцию.
Хавбек получил 42 травмы за 9 сезонов в «Арсенале», который он покинул летом 2015 года. С тех пор в общей сумме он провел на футбольном поле не более 4 часов.
В текущем чемпионате Франции Диаби принял участие в двух неполных матчах, проведя на поле в общей сложности 130 минут.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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