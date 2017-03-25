Диаби приступил к тренировкам спустя 7 месяцев после травмы

Полузащитник «Марселя» Абу Диаби вернулся к тренировкам спустя семь месяцев после травмы голеностопа.

Игрок получил травму в конце августа прошлого года, а в конце октября перенес операцию.

Хавбек получил 42 травмы за 9 сезонов в «Арсенале», который он покинул летом 2015 года. С тех пор в общей сумме он провел на футбольном поле не более 4 часов.

В текущем чемпионате Франции Диаби принял участие в двух неполных матчах, проведя на поле в общей сложности 130 минут.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.