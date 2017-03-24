«Юве» близок к продлению контракта с Дибалой до 2021 года

и нападающий Пауло Дибала близки к продлению контракта.

О новом соглашении может быть официально объявлено в первой половине апреля. Ожидается, что стороны продлят сотрудничество до лета 2021 года. По условиям контракта, аргентинец будет зарабатывать около 7,5 миллиона евро за сезон.

Наиболее проблемной темой в переговорах был вопрос имиджевых прав. Футболист запустил свой сайт и хотел использовать их самостоятельно. Как сообщается, стороны сумели достичь компромисса.