Тренер Дмитрий Кириченко высказался насчет результатов команды и финансовых проблем.



«Конечно, довольны своим выступлением в еврокубках. Не хотелось вылетать из , было желание пройти как можно дальше. Не знаю, повезло или нет, что играли с топ-клубами.



У нас нет конкретной задачи на сезон, как не было и до выступления в Лиге чемпионов. Идем от матча к матчу. Конечно, все ребята хотят снова сыграть в еврокубках.



Сложно сказать, что будет с клубом, если не попадем в еврокубки. Ситуация не очень стабильная в финансовом плане. Выступление в Лиге чемпионов помогло в этом вопросе, но проблемы есть.

Да, задолженности по зарплатам и премиальным есть еще. Они достаточно внушительные. Проблем очень много. Хотелось бы, чтобы их решили», – поделился мыслями Кириченко.