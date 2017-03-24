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    L’Equipe: Венгер останется в «Арсенале», клуб планирует приобрести Ляказетта, Толиссо и Сидибе

    Теги Лион Монако Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Александр Ляказетт Джибриль Сидибе Корентен Толиссо

    Французская газета L’Equipe сообщила, что Арсен Венгер остается на посту главного тренера «Арсенала» и собирается серьезно усилить английский клуб.

    В числе основных кандидатов на усиление называются полузащитник Корентен Толиссо, нападающий Александр Ляказетт (оба – «Лион») и защитник Джибриль Сидибе («Монако»).

    За 25-летнего Ляказетта «Арсенал» готов заплатить 60 млн евро. Ранее агент форварда опроверг информацию, что он договорился о переходе игрока в «Атлетико».  

    Ляказетт в этом сезоне забил 23 гола в 24 матчах чемпионата Франции. На счету 22-летнего Толиссо 11 голов и 5 передач в разных турнирах.

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