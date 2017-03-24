Французская газета L’Equipe сообщила, что Арсен Венгер остается на посту главного тренера и собирается серьезно усилить английский клуб.

В числе основных кандидатов на усиление называются полузащитник Корентен Толиссо, нападающий Александр Ляказетт (оба – «Лион») и защитник Джибриль Сидибе ( ).

За 25-летнего Ляказетта «Арсенал» готов заплатить 60 млн евро. Ранее агент форварда опроверг информацию, что он договорился о переходе игрока в «Атлетико».

Ляказетт в этом сезоне забил 23 гола в 24 матчах чемпионата Франции. На счету 22-летнего Толиссо 11 голов и 5 передач в разных турнирах.