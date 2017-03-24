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    Джанлуиджи Буффон: «Возможно, я закончу свою карьеру, как Зидан: ударю кого-нибудь головой на поле!»

    Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон сборная Италии серия А Италия Зинедин Зидан ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018

    Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением о том, как он может закончить свою карьеру.

    Ранее Буффон заявлял, что собирается закончить свою карьеру после ЧМ-2018.

    «Каким я вижу свой последний матч? Возможно, я закончу свою карьеру, как Зидан: ударю кого-нибудь головой на поле!

    Но прежде, чем я буду думать об окончании своей карьеры, нам нужно отобраться на ЧМ-2018 в Россию. Может быть, моя последняя игра за сборную состоится именно там. В любом случае, еще есть время, чтобы подумать об этом», – сказал Буффон.

    Предстоящий матч против сборной Албании в рамках квалификационного турнира к ЧМ-2018 станет для Буффона тысячным в его профессиональной карьере.

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