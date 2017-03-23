Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал назначение вратаря Игоря Акинфеева капитаном сборной России.

«Это настоящий капитан. Человек, который настолько предан футболу, своей профессии и сборной... Только пожелаю ему удачи. Игорь – лицо российского футбола, человек, который предан сборной, поэтому только рад за него.

Можно ли его назвать легендарным? Пока человек продолжает карьеру, наверное, это преждевременно. Легендарный у нас, если говорить о вратарском цехе, Лев Яшин. Но Игорь – это целая большая эпоха.

Сейчас он действующий вратарь, капитан сборной, и говорить о нем будем как о действующем спортсмене – одном из лучших в нашей стране», – сказал Мутко.