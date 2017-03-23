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    Виталий Мутко: «Акинфеев – лицо российского футбола, это целая большая эпоха»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Виталий Мутко сборная России

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал назначение вратаря Игоря Акинфеева капитаном сборной России.

    «Это настоящий капитан. Человек, который настолько предан футболу, своей профессии и сборной... Только пожелаю ему удачи. Игорь – лицо российского футбола, человек, который предан сборной, поэтому только рад за него.

    Можно ли его назвать легендарным? Пока человек продолжает карьеру, наверное, это преждевременно. Легендарный у нас, если говорить о вратарском цехе, Лев Яшин. Но Игорь – это целая большая эпоха.

    Сейчас он действующий вратарь, капитан сборной, и говорить о нем будем как о действующем спортсмене – одном из лучших в нашей стране», – сказал Мутко.

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