Коммерческий директор «Казань-Арены» Булат Литвинов высказался о ситуации со стадионом за 16 миллиардов рублей, на котором за четыре года было сыграно 25 матчей.

О чемпионате по водным видам спорта

«Троллинг идет со стороны болельщиков. С их точки зрения, проведение чемпионата по водным видам спорта на «Казань-Арене» – это неправильно. Но на наш взгляд, чемпионат – классный кейс. Никто до нас так не делал.

Вот, например, мэр Парижа посетил наш стадион, чтобы посмотреть этот феномен. Благодаря чемпионату по водным видам спорта мы приобрели гораздо больше. Для города это было отлично».

О продаже алкоголя

«Если бы законодательство позволяло, то алкоголь на стадионе продавали бы, конечно.

Стадионы – они для кого строятся? Для зрителей. Если человек пришел на матч и хочет выпить кружку пива, то почему ему эту возможность не дать?

Продажа алкоголя – это общемировая практика. Люди никого не убивают. Да, у нас в стране отношение к алкоголю особенное, но я бы не делал выбор за людей».

«Рубин» снова не играет на новом стадионе. Какого черта?