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    Журналист El Pais: «Барселона» предложила Иско контракт на 20 млн евро и 5 лет»

    Теги Барселона Реал Мадрид возможные трансферы Иско

    Журналист испанской газеты El Pais Диего Торрес в эфире радио RAC 1 сообщил о том, что «Барселона» предложила полузащитнику «Реала» Иско подписать контракт.

    Инсайдер утверждает, что каталонский клуб предлагает соглашение, рассчитанное на 5 лет в размере 20 миллионов евро.

    Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2018 года и, скорее всего, не будет продлен.

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