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    Златан Ибрагимович: «Игра против команд Гвардиолы по-особому мотивирует меня, дает адреналин»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона примера Испания Хосеп Гвардиола

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о том, как он воспринимает матчи против команд, которые тренирует Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити».

    В сезоне-2009/10 Гвардиола работал вместе с Ибрагимовичем в «Барселоне», однако по его окончании шведский нападающий покинул команду.

    «Игра против его команд по-особому мотивирует меня, дает адреналин. И это нормально после всего того, что между нами произошло. Я ищу в этом позитивные моменты, без негатива. Но это то, что крепко сидит в моей голове.  

    Я многому научился в «Барселоне»: как на поле, так и за его пределами. Я узнал, что в в футболе любая ситуация способна измениться за 24 часа.

    Дело было не во мне – все дело в Гвардиоле, но он никогда об этом не говорит. Я не знаю, какие у него были проблемы со мной. Просто в один день я перестал играть в его команде», — сказал Ибрагимович.

    27 апреля состоится перенесенный матч АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».    

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