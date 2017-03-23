Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Sky Sport Italia: «Манчестер Сити» готов предложить за Доннарумму до 150 млн евро

    Теги Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джанлуиджи Доннарумма

    «Манчестер Сити» включился в борьбу за вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, на которого также претендуют «Реал» и «Ювентус».

    Как сообщает Sky Sport Italia, за 18-летнего голкипера сборной Италии «горожане» согласны заплатить от 120 до 150 миллионов евро – рекордную сумму в истории трансферов в мировом футболе.

    Будущее Доннаруммы во многом зависит от того, состоится ли продажа «Милана» китайским инвесторам. Переговоры вратаря с итальянским клубом о новом контракте пока приостановлены.

    Джанлуиджи Доннарумма: «Надеюсь остаться в «Милане». Я миланиста»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться