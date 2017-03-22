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    Закон о поддержке спорта с помощью отчислений букмекерских контор одобрен Советом Федерации

    Теги детский футбол ставки на спорт политика

    Закон об отчислениях со стороны букмекерских контор организаторам спортивных мероприятий был одобрен сегодня Советом Федерации.

    Перечисленные средства должны пойти на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

    По словам зампредседателя комитета палаты по экономической политике Алексея Майорова, букмекерские конторы теперь будут обязаны заключать соглашения с организаторами спортивных мероприятий (с общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами) для использования символики и наименований мероприятий, в отношении которых принимаются ставки.

    На основании этих соглашений организаторы азартных игр должны перечислять организаторам спортивных мероприятий 5% от базы расчета целевых отчислений, которая определяется в букмекерских конторах в соответствии с утвержденными правилами правительства.

    «Общий объем отчислений по всем соглашениям, заключенным организаторами азартных игр, не может быть меньше 15 миллионов рублей», – заявил Майоров.

    Организаторы спортивных мероприятий, в свою очередь, будут направлять полученные средства от азартных игр на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.

    Согласно закону, на профессиональный спорт организаторы должны тратить 80% от общего объема отчислений, а на детско-юношеский – 20%. В случае если букмекерские конторы не уплатили отчисления или уплатили неполностью, спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги вправе обратиться в суд с иском о взыскании этих средств.

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