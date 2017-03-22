Закон о поддержке спорта с помощью отчислений букмекерских контор одобрен Советом Федерации

Закон об отчислениях со стороны букмекерских контор организаторам спортивных мероприятий был одобрен сегодня Советом Федерации.

Перечисленные средства должны пойти на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

По словам зампредседателя комитета палаты по экономической политике Алексея Майорова, букмекерские конторы теперь будут обязаны заключать соглашения с организаторами спортивных мероприятий (с общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами) для использования символики и наименований мероприятий, в отношении которых принимаются ставки.

На основании этих соглашений организаторы азартных игр должны перечислять организаторам спортивных мероприятий 5% от базы расчета целевых отчислений, которая определяется в букмекерских конторах в соответствии с утвержденными правилами правительства.

«Общий объем отчислений по всем соглашениям, заключенным организаторами азартных игр, не может быть меньше 15 миллионов рублей», – заявил Майоров.

Организаторы спортивных мероприятий, в свою очередь, будут направлять полученные средства от азартных игр на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.

Согласно закону, на профессиональный спорт организаторы должны тратить 80% от общего объема отчислений, а на детско-юношеский – 20%. В случае если букмекерские конторы не уплатили отчисления или уплатили неполностью, спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги вправе обратиться в суд с иском о взыскании этих средств.