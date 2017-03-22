Агент полузащитника Марко Верратти Донато Ди Кампли дал интервью относительно положения игрока в клубе.

«Ситуция чрезвычайно сложная – Верратти связан контрактом до 2021 года. Он хочет побеждать, но с нынешним «ПСЖ» это невозможно. Он пробыл в Париже 5 лет, и теперь ему надо решить – получать много денег или становиться чемпионом.

Это даже не вопрос денег – любая команда, которая купит Верратти, будет много ему платить. Марко покинет «ПСЖ» только ради европейского клуба топ-уровня. У нас есть предложения от итальянских клубов, но я сомневаюсь, что Верратти выберет это направление», – сказал агент.

Агент Верратти: «Марко останется в «ПСЖ», он уважает условия контракта»