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    Агент Верратти: «Марко хочет побеждать, а с нынешним «ПСЖ» это невозможно»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов Марко Верратти

    Агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти Донато Ди Кампли дал интервью относительно положения игрока в клубе.

    «Ситуция чрезвычайно сложная – Верратти связан контрактом до 2021 года. Он хочет побеждать, но с нынешним «ПСЖ» это невозможно. Он пробыл в Париже 5 лет, и теперь ему надо решить – получать много денег или становиться чемпионом.

    Это даже не вопрос денег – любая команда, которая купит Верратти, будет много ему платить. Марко покинет «ПСЖ» только ради европейского клуба топ-уровня. У нас есть предложения от итальянских клубов, но я сомневаюсь, что Верратти выберет это направление», – сказал агент.

    Агент Верратти: «Марко останется в «ПСЖ», он уважает условия контракта»

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