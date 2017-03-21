Нападающий Франческо Тотти ответил на вопросы о себе и «Роме».

– Что вы будете делать через год?

– Может, буду директором «Ромы». Может, даже еще буду играть на поле. Также могу стать агентом, выискивать нового чемпиона, у меня ведь есть некоторый футбольный опыт.

– Сейчас много разговоров о будущем Спаллетти. Вы что думаете?

– Я бы сохранил Спаллетти на посту тренера. Он будущее «Ромы».

– Какая цель у вас в сердце?

– Завоевать скудетто с «Ромой».

– О чем сильнее всего жалеете?

– О том, что не выиграл Лигу чемпионов с «Ромой», – сказал итальянец.

Почему «Ювентусу» не стоит звать Лучано Спаллетти