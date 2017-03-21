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    Франческо Тотти: «Спаллетти надо оставить на посту тренера. Он будущее «Ромы»

    Теги Рома Франческо Тотти Лучано Спаллетти серия А Италия Лига чемпионов возможные трансферы

    Нападающий Франческо Тотти ответил на вопросы о себе и «Роме».

    – Что вы будете делать через год?

    – Может, буду директором «Ромы». Может, даже еще буду играть на поле. Также могу стать агентом, выискивать нового чемпиона, у меня ведь есть некоторый футбольный опыт.

    – Сейчас много разговоров о будущем Спаллетти. Вы что думаете?

    – Я бы сохранил Спаллетти на посту тренера. Он будущее «Ромы».

    – Какая цель у вас в сердце?

    – Завоевать скудетто с «Ромой».

    – О чем сильнее всего жалеете?

    – О том, что не выиграл Лигу чемпионов с «Ромой», – сказал итальянец.

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