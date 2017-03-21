Франческо Тотти: «Спаллетти надо оставить на посту тренера. Он будущее «Ромы»
Нападающий Франческо Тотти ответил на вопросы о себе и «Роме».
– Что вы будете делать через год?
– Может, буду директором «Ромы». Может, даже еще буду играть на поле. Также могу стать агентом, выискивать нового чемпиона, у меня ведь есть некоторый футбольный опыт.
– Сейчас много разговоров о будущем Спаллетти. Вы что думаете?
– Я бы сохранил Спаллетти на посту тренера. Он будущее «Ромы».
– Какая цель у вас в сердце?
– Завоевать скудетто с «Ромой».
– О чем сильнее всего жалеете?
– О том, что не выиграл Лигу чемпионов с «Ромой», – сказал итальянец.
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