Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Tribuna Digital открывает вакансию редактора франкоязычных соцсетей

    Теги Sports.ru

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – это самая быстрорастущая спортивная digital-компания России. Месячная аудитория наших международных клубных мобильных приложений превышает миллион человек и постоянно растет, наших подписчиков в соцсетях – уже примерно столько же и скоро будет в разы больше.

    В числе прочего, у нас есть клубные медиа на французском языке: для «Реала», «Барселоны» и «ПСЖ» на нем уже есть свои версии приложений, сайты и аккаунты в соцсетях c сотнями тысяч пользователей.

    Если вы знаете французский, любите европейский футбол и много времени проводите в фейсбуке – присоединяйтесь!

    От вас:

    – Высокий уровень владения французским языком: на нем понадобится писать недлинные, но выверенные тексты, в том числе для тех, для кого этот язык является родным.
    – Четкое понимание принципов работы Facebook и Twitter: выбор вирусного контента, правильных подводок и картинок.
    – Понимание европейского футбола и интерес к нему.
    – Хороший быстрый компьютер и неограниченный доступ к интернету.
    – Готовность выполнить тестовое задание.

    Для вас:

    – Новые интересные задачи международного масштаба.
    – Отличный коллектив.
    – Индивидуальный график.
    – Возможность работать удаленно.

    Свое резюме и небольшое письмо о себе на русском языке присылайте на ik@tribuna.com с темой «Редактор франкоязычных соцсетей».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться