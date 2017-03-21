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    29-летний Нагельсманн стал тренером года по версии Немецкого футбольного союза

    Теги бундеслига Германия Хоффенхайм 1899 Федерация футбола Германии Юлиан Нагельсманн

    Немецкий футбольный союз назвал Юлиана Нагельсманна лучшим тренером 2016 года.

    В феврале прошлого года Нагельсманн в возрасте 28 лет принял основную команду «Хоффенхайма», став самым молодым главным тренером в истории бундеслиги.

    По итогам чемпионата команда из Зинсхайма заняла 15-е место, избежав вылета. В нынешнем сезоне «Хоффенхайм» идет на 4-й строчке в таблице.

    «Эта награда, полученная на столь раннем этапе тренерской карьеры, служит сильным стимулом двигаться дальше», – сказал Нагельсманн.

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