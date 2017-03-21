29-летний Нагельсманн стал тренером года по версии Немецкого футбольного союза

Немецкий футбольный союз назвал лучшим тренером 2016 года.

В феврале прошлого года Нагельсманн в возрасте 28 лет принял основную команду , став самым молодым главным тренером в истории бундеслиги.

По итогам чемпионата команда из Зинсхайма заняла 15-е место, избежав вылета. В нынешнем сезоне «Хоффенхайм» идет на 4-й строчке в таблице.

«Эта награда, полученная на столь раннем этапе тренерской карьеры, служит сильным стимулом двигаться дальше», – сказал Нагельсманн.