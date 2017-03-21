29-летний Нагельсманн стал тренером года по версии Немецкого футбольного союза
Немецкий футбольный союз назвал Юлиана Нагельсманна лучшим тренером 2016 года.
В феврале прошлого года Нагельсманн в возрасте 28 лет принял основную команду «Хоффенхайма», став самым молодым главным тренером в истории бундеслиги.
По итогам чемпионата команда из Зинсхайма заняла 15-е место, избежав вылета. В нынешнем сезоне «Хоффенхайм» идет на 4-й строчке в таблице.
«Эта награда, полученная на столь раннем этапе тренерской карьеры, служит сильным стимулом двигаться дальше», – сказал Нагельсманн.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.