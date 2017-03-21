Варди получал угрозы жизни после увольнения Раньери из «Лестера»

Нападающий Джейми Варди сообщил, что получал угрозы жизни после увольнения с поста главного тренера команды .

«Это ужасно. Я читал одну историю, в которой говорится о моем участии в каком-то собрании после матча с «Севильей». Хотя я три часа проходил допинг-тест.

Но история выходит в свет, люди подхватывают ее, и вот вы уже получаете угрозы жизни в отношении семьи, детей.

Я справился с этой ситуацией, но нет ничего хорошего в том, что твою жену пытаются порезать, когда она едет в машине с детьми.

Если при Раньери были какие-то проблемы, можно было пойти в его офис и все решить, можно было воспользоваться доской для тактических построений. Тренер всегда был рад, когда к нему приходили, высказывая свое мнение.

Эти истории [о причастности игроков к увольнению Раньери] были очень обидными. Было выдвинуто много ложных обвинений, и мы ничего не могли с этим поделать. Мы просто должны были отбросить это в сторону и сконцентрироваться на футболе», – сказал Варди.