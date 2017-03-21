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    Игорь Шалимов: «Ныть о судействе – удел слабых. От «Краснодара» вы такого не услышите»

    Теги Премьер-лига Россия судьи Игорь Шалимов Краснодар

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о своем отношении к судейству.

    – Как смотрите на шум вокруг судейства в последних турах? Это так плохо судят? Или это давление клубов?

    – Давление есть, потому что «Зенит» говорит о судействе. Но тут вопрос-то не к клубу, а к арбитрам – давление они должны выдерживать.

    – Вы будете жаловаться?

    – От нашего клуба вы такого не услышите. В предвзятость судей я не верю. Не верю в то, что они за деньги начинают кого-то прибивать. Просто если где-то дрогнули, значит, психологически слабые, где-то не справляются с давлением.

    – Почему бы вам не поныть за судейство?

    – Поныть – это удел слабых. Когда говоришь о судействе, уже ничего не изменишь в настоящем. Если только в будущем. Про арбитров предпочитаю не говорить, дабы игроки не подумали, что проиграли из-за них. Если начинаешь так думать, требования к себе снижаются.

    – В матче с «Локо» вам не дали пенальти. Не хотите поговорить об этом?

    – Нет, потому что мы победили. А если бы и проиграли, то точно не из-за судейства, — сказал Шалимов.

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