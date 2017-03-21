Главный тренер Игорь Шалимов рассказал о своем отношении к судейству.

– Как смотрите на шум вокруг судейства в последних турах? Это так плохо судят? Или это давление клубов?

– Давление есть, потому что «Зенит» говорит о судействе. Но тут вопрос-то не к клубу, а к арбитрам – давление они должны выдерживать.

– Вы будете жаловаться?

– От нашего клуба вы такого не услышите. В предвзятость судей я не верю. Не верю в то, что они за деньги начинают кого-то прибивать. Просто если где-то дрогнули, значит, психологически слабые, где-то не справляются с давлением.

– Почему бы вам не поныть за судейство?

– Поныть – это удел слабых. Когда говоришь о судействе, уже ничего не изменишь в настоящем. Если только в будущем. Про арбитров предпочитаю не говорить, дабы игроки не подумали, что проиграли из-за них. Если начинаешь так думать, требования к себе снижаются.

– В матче с «Локо» вам не дали пенальти. Не хотите поговорить об этом?

– Нет, потому что мы победили. А если бы и проиграли, то точно не из-за судейства, — сказал Шалимов.