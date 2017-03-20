Дзюба покинул расположение сборной России из-за проблем с коленом
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба уехал из сборной России, которая проводит сбор в Краснодаре в преддверии контрольных игр с Кот-д′Ивуаром и Бельгией.
28-летний форвард испытывает проблемы с коленом. Сегодня Дзюба не принял участия в первой тренировке команды.
В воскресенье Дзюба отыграл весь матч 20-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0) и получил в нем травму.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.