Дзюба покинул расположение сборной России из-за проблем с коленом

Нападающий Артем Дзюба уехал из сборной России, которая проводит сбор в Краснодаре в преддверии контрольных игр с Кот-д′Ивуаром и Бельгией.

28-летний форвард испытывает проблемы с коленом. Сегодня Дзюба не принял участия в первой тренировке команды.

В воскресенье Дзюба отыграл весь матч 20-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0) и получил в нем травму.

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