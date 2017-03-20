Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дзюба покинул расположение сборной России из-за проблем с коленом

    Теги Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия сборная Бельгии сборная России травмы сборная Кот-д′Ивуара товарищеские матчи (сборные)

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба уехал из сборной России, которая проводит сбор в Краснодаре в преддверии контрольных игр с Кот-д′Ивуаром и Бельгией.

    28-летний форвард испытывает проблемы с коленом. Сегодня Дзюба не принял участия в первой тренировке команды.

    В воскресенье Дзюба отыграл весь матч 20-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0) и получил в нем травму.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться