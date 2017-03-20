«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Отложенный матч состоится в четверг, 27 апреля
Руководство «Сити» и «Юнайтед» договорились о новой дате манчестерского дерби.
Игра должна была состояться 26 февраля, однако в этот день «МЮ» играл финальный матч Кубка английской лиги против «Саутгемптона» (3:2).
Окончательная дата матча – 27 апреля (четверг).
Последний раз манчестерское дерби проходило в четверг 23 года назад, тогда «Юнайтед» разгромил «Сити» со счетом 5:0.
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