«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Отложенный матч состоится в четверг, 27 апреля

Руководство «Сити» и договорились о новой дате манчестерского дерби.

Игра должна была состояться 26 февраля, однако в этот день «МЮ» играл финальный матч Кубка английской лиги против «Саутгемптона» (3:2).

Окончательная дата матча – 27 апреля (четверг).

Последний раз манчестерское дерби проходило в четверг 23 года назад, тогда «Юнайтед» разгромил «Сити» со счетом 5:0.