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    Фергюсон будет главным тренером «МЮ» в матче в честь Кэррика

    Теги Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик Пол Скоулз Райан Гиггз Алекс Фергюсон Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Харри Реднапп премьер-лига Англия

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон возглавит манкунианцев в матче, посвященном ветерану клуба Майклу Кэррику.

    «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года сыграет против Cборной всех звезд. В составе «МЮ» будут игроки, с которыми Кэррик играл девять лет назад. В форме Сборной всех звезд выйдут Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Майкл Оуэн и другие. Руководить командой будет Харри Реднапп.

    Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 4 июня 2017 года.

    За время своей работы в «Манчестер Юнайтед» Фергюсон выиграл 38 трофеев.

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