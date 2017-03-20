Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал о своем отношении к стимуляции в футболе.

«Положительно отношусь к этому. Речь же не о деньгах за поражение, так что почему бы и нет. «Локомотиву» в матче со «Спартаком» в любом случае надо было побеждать. Потому не думаю, что стимуляция, – если она вообще была — основной фактор, благодаря которому «Локомотив» отобрал у очки.



В моей карьере был похожий случай: когда-то давно другой клуб платил за то, чтобы мы отобрали очки у их конкурентов. Мы тогда, кажется, выиграли даже. Но где это было, точно сказать не могу, не помню», — сказал Широков.

В результате ничьей в матче 20-го тура «Спартак» – (1:1) ЦСКА и «Зенит» сократили отставание от красно-белых на 6 очков.