Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался после игры с «Арсеналом» (2:0).

- Ваш оппонент раскритиковал судейство. У «Арсенала» претензии по обоим голам.

– Я бы лучше комментировал игру, а не судейство сегодня. Это мне сложно комментировать. Игрок потерял позицию, обхватил Артема, завалил его на траву. Если б мы забили 6-7 голов, вопрос про судейство бы не стоял.

Была очень хорошая игра с обеих сторон. Очень много моментов голевых, больше, чем во всем туре. Доволен игроками, которые редко играют, но сегодня вышли в составе. Хочу отметить Данни, но он еще не тот Данни, которого все знают. Могу отметить Цаллагова, хороший второй тайм. Эрнани достаточно убедительно выглядел в роли опорного хава, – сказал Луческу, – передает слова Луческу Роман Мун.

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