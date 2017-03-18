Иньеста отказался от зарплаты в Китае в размере 35 млн евро в год
Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста, продолжающий вести переговоры с клубом о новом контракте, отклонил два предложения из Китая.
По условиям одного соглашения, зарплата Иньесты в новой команде составила бы 35 миллионов евро в год.
В договоре также были прописаны различные пункты, например, отказ от участия в гостевых матчах.
Клуб из Китая продолжит уговаривать на переход испанского хавбека, которому в мае исполнится 33 года.
Действующий контракт Иньесты с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.
«Я бы хотел заявить, что у меня с «Барселоной» никогда не будет никаких проблем», – сказал Иньеста.
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