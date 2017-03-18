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    Иньеста отказался от зарплаты в Китае в размере 35 млн евро в год

    Теги Барселона Андрес Иньеста примера Испания возможные трансферы высшая лига Китай

    Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста, продолжающий вести переговоры с клубом о новом контракте, отклонил два предложения из Китая.

    По условиям одного соглашения, зарплата Иньесты в новой команде составила бы 35 миллионов евро в год.

    В договоре также были прописаны различные пункты, например, отказ от участия в гостевых матчах.

    Клуб из Китая продолжит уговаривать на переход испанского хавбека, которому в мае исполнится 33 года.

    Действующий контракт Иньесты с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.

    «Я бы хотел заявить, что у меня с «Барселоной» никогда не будет никаких проблем», – сказал Иньеста.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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