Зинедин Зидан: «Мбаппе был в шаге от перехода в «Реал»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что клуб в свое время был близок к подписанию форварда «Монако» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе был в шаге от перехода в «Реал», но в итоге перешел в «Монако».
Не могу говорить на эту тему. Все знают, что это отличный игрок, и то, что он творит в своем возрасте, просто невероятно.
Сейчас мои мысли связаны с тем, как мы сыграем с «Атлетиком». Но он действительно был близок к тому, чтобы перейти в «Реал», – признался Зидан.
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