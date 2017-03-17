Главный тренер Зинедин Зидан рассказал, что клуб в свое время был близок к подписанию форварда Килиана Мбаппе.

«Мбаппе был в шаге от перехода в «Реал», но в итоге перешел в «Монако».

Не могу говорить на эту тему. Все знают, что это отличный игрок, и то, что он творит в своем возрасте, просто невероятно.

Сейчас мои мысли связаны с тем, как мы сыграем с «Атлетиком». Но он действительно был близок к тому, чтобы перейти в «Реал», – признался Зидан.

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