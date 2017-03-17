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    Зинедин Зидан: «Мбаппе был в шаге от перехода в «Реал»

    Теги Монако Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания Зинедин Зидан Килиан Мбаппе

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что клуб в свое время был близок к подписанию форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

    «Мбаппе был в шаге от перехода в «Реал», но в итоге перешел в «Монако».

    Не могу говорить на эту тему. Все знают, что это отличный игрок, и то, что он творит в своем возрасте, просто невероятно.

    Сейчас мои мысли связаны с тем, как мы сыграем с «Атлетиком». Но он действительно был близок к тому, чтобы перейти в «Реал», – признался Зидан.

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