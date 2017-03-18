39% болельщиков признали Ананидзе лучшим игроком матча «Локомотив» – «Спартак». Проголосуйте и вы

«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью 1:1. Таким образом, борьба за чемпионство становится еще интереснее. Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего и худшего игроков матча.

На данный момент в голосовании лидирует полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе. За него проголосовали 39% пользователей. Лучшим из игроков «Локомотива» является Ари, за него свой голос отдали 13% болельщиков.

Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

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